Economie Bouw van Tui Blue Curaçao gestart bij Groot St. Martha Redactie 13-06-2024 - 1 minuten leestijd

Minister Cooper en Minister President Pisas geven symbolisch het startsein voor de bouw van het TUI Blue Curaçao Hotel

WILLEMSTAD – Gisteren is de bouw van het Tui Blue Curaçao hotel officieel begonnen op de locatie van het voormalige Coral Cliff Hotel bij Groot Sta. Martha. Het hotel zal 300 kamers hebben en moet in 2026 openen. De directie van Tui Blue noemt dit een belangrijke stap in de ontwikkeling van hun hotel op Curaçao. De bouw is al gevorderd en het hoogste punt is bijna bereikt.

De locatie van het hotel is bijzonder vanwege het uitzicht op Seru di Kristof en de nabijheid van de baai van Santa Martha. Het project wordt uitgevoerd op een terrein waar al eerder een hotel stond, wat de impact op de natuur volgens betrokkenen beperkt en de lokale economie in Soto en Bándabou stimuleert. Er worden 400 banen gecreëerd en er wordt 80 miljoen dollar geïnvesteerd.

Het hotel wordt een all-inclusive resort met aandacht voor duurzaamheid. Er wordt gebruikgemaakt van zonne-energie en er is een focus op efficiënt waterbeheer. De architect, Shawn Zimmerman van studio Disena, heeft een ontwerp gemaakt waarbij de kamers over meerdere gebouwen zijn verdeeld met veel groen ertussen. Lokale producten zullen een rol spelen in de hotelkeuken en er zullen culturele activiteiten plaatsvinden.