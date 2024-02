‘Boys Won’t Be Boys’ schijnt nieuw licht op mannelijkheid in Curaçao

WILLEMSTAD – Komende vrijdag 23 februari presenteert Piso Sero in Punda een bijzondere theatervoorstelling genaamd ‘Boys Won’t Be Boys’. Daarin verkennen de acteurs de veelzijdige en complexe aard van mannelijkheid door de lens van muziek, theater, dans, poëzie en persoonlijke verhalen. Artiesten uit Curaçao en Nederland bundelen hun krachten om traditionele opvattingen over gender te doorbreken en een nieuwe dialoog te openen.

De voorstelling stelt vragen als “Wat betekent man-zijn voor jou?” en “Hoeveel ruimte is er om je eigen mannelijkheid vorm te geven?”, en daagt het publiek uit om na te denken over de diversiteit van mannelijkheid in een dekolonisatiecontext.

De cast bestaat uit een mix van gevestigde namen en opkomende talenten zoals Vesuhely Americaan, Sheldon Angelister, Nifa Ansano, en vele anderen, met Marc Alberto, Rikkert van Huisstede, Pompadó Z.R. Martha en Sjaid Foncé als de drijvende krachten achter dit project.

Naast de voorstelling biedt ‘Boys Won’t Be Boys’ een unieke kans om in gesprek te gaan met de artiesten, waardoor bezoekers kunnen deelnemen aan een discussie over gender, seksualiteit en maatschappelijke normen. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door het Vrienden Loterij Fonds en geniet steun van lokale inspiratoren zoals Nifa Ansano en Mario Kleinmoedig.