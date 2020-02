46 Gedeeld

Kralendijk – De hevige brand die gisteren op de Kaya Industria op Bonaire vier loodsen in de as legden is waarschijnlijk aangestoken.

Via social media circuleren bewakingsbeelden waarop te zien is dat een man een van de loodsen in de brand probeert te zetten.

Gistermiddag is de hele middag nog nageblust bij de panden. Bij de brand is onder andere een garagebedrijf verwoest. De politie doet onderzoek.