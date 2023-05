WILLEMSTAD – De politie en brandweer rukten gisteren rond het middaguur uit naar de pier van Baai Macola, die stond in brand.

De brandweerlieden die ter plaatse kwamen, slaagden erin de brand te blussen en te voorkomen dat deze zich verder zou verspreiden. Het is niet bekend of de brand opzettelijk is aangestoken of dat er een andere oorzaak was.

Volgens ochtendkrant Èxtra is het opvallend dat er de laatste tijd verschillende branden zijn geweest op boten of pieren.