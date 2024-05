Politie en Justitie Brand verwoest eerste verdieping douanegebouw in Punda Redactie 15-05-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Gisterenavond heeft een brand de eerste verdieping van het douanegebouw aan de Handelskade in Punda zwaar beschadigd. De brand, die rond 17:45 uur uitbrak, veroorzaakte aanzienlijke schade aan het interieur en de opgeslagen goederen.

Politie en brandweer werden snel gealarmeerd toen dikke rook uit het gebouw opsteeg. Politieagenten sloten onmiddellijk het gebied af in afwachting van de aankomst van de brandweer, die vanuit Steenrijk werd gestuurd. Bij aankomst gingen de brandweerlieden meteen het gebouw binnen om de brand te bestrijden. Hoewel de brand succesvol werd geblust, ging er veel verloren door het vuur en de rook.

Foto – Èxtra

Volgens de woordvoerder van de douane, Lutsel Lourens, was er personeel aan het werk op de eerste verdieping toen de brand uitbrak. “Het vuur ontstond op de eerste verdieping van het gebouw. Personeel in nabijgelegen kantoren ontdekte de brand en alarmeerde direct de hulpdiensten,” aldus Lourens. De oorzaak van de brand is nog onbekend en het forensisch team van de politie onderzoekt de zaak verder.

Vanwege de rookschade is het hele gebouw vandaag gesloten. Het douanepersoneel van Punda is tijdelijk ondergebracht bij andere afdelingen, zodat zij hun werk kunnen voortzetten. Lourens benadrukte dat de sluiting van het douanekantoor in Punda geen belemmering zal vormen voor de handelsactiviteiten van vandaag.