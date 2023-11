Brandstichting verwoest buggy’s van Curaçao Activities bij Sambil

WILLEMSTAD – Er zijn sterke aanwijzingen dat er brand is gesticht bij de buggy’s van het bedrijf Curaçao Activities in het winkelcentrum Sambil. Gisteravond vlak voor 22.00 uur werd de brandweer van Mundo Nobo met spoed opgeroepen naar de locatie waar de buggy’s van het bedrijf gestald stonden.

Bij aankomst bleken alle buggy’s in lichterlaaie te staan. Een hevige brand heeft de voertuigen volledig in de as gelegd. Alleen de safaritruck wist aan de vlammenzee te ontsnappen.

Op de parkeerplaats van het winkelcentrum werd een object aangetroffen dat sterk leek op een molotovcocktail, wat nog meer wijst op brandstichting. De politieautoriteiten van de TFO, de Taakgroep voor bijzondere zaken en de digitale eenheid waren snel ter plaatse aangezien er beveiligingscamera’s zijn die mogelijk bewegingen hebben geregistreerd rond het tijdstip van de brand.

De autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld en bekijken momenteel de camerabeelden om eventuele verdachten op te sporen. Curaçao Activities, bekend om zijn toeristische tours, wordt nu geconfronteerd met de harde taak om de schade te herstellen en de veiligheid voor klanten en personeel te waarborgen.

De autoriteiten roepen getuigen op zich te melden.