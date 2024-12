Economie Brandstofprijzen Curaçao dalen in januari Dick Drayer 21-12-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Vanaf 31 december gelden nieuwe brandstofprijzen op Curaçao. Zowel de literprijs van benzine als die van diesel is opnieuw gedaald ten opzichte van vorige maand en ook ten opzichte van een jaar geleden.

De benzineprijs daalt van 2,09 gulden naar 2,04 gulden per liter, een verschil van vijf cent. Voor diesel is de prijs gedaald van 1,67 gulden naar 1,65 gulden per liter, een verlaging van twee cent​​.

Een jaar geleden

In vergelijking met januari, begin van het jaar, zijn de dalingen nog significanter. De benzineprijs lag toen op 2,14 gulden per liter, wat betekent dat de prijs het afgelopen jaar met tien cent is gedaald. Diesel kostte een jaar geleden 1,89 gulden per liter, wat neerkomt op een prijsdaling van bijna een kwartje per liter​​.

De prijsverlagingen worden toegeschreven aan dalingen in de internationale olieprijzen en aanpassingen in de surplus/tekort-component. Ondanks de dalingen blijven de prijzen fluctueren als gevolg van veranderingen op de wereldwijde oliemarkt.

