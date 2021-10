Brandstofprijzen, gas, water en stroom duurder in november

WILLEMSTAD – De prijs voor benzine en diesel gaat dinsdag omhoog. benzine wordt anderhalve cent per liter duurder en gaat 2,28 kosten. Voor een liter diesel betaal je dinsdag een dubbeltje meer: van 1,69 gulden naar 1,79 gulden.

Ook kookgas wordt aanzienlijk duurder. Nu betaal je nog 70 gulden voor een grote fles, dat wordt dinsdag een tientje meer. Een kleine fles gaat van 14 naar 16 piek. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de hogere olieprijzen in de wereld.

Ook water en stroom gaan in prijs omhoog. Water kost straks 8 cent per kuub meer en elektriciteit ruim een cent per kilowattuur.

