Brandweer Curaçao mag van de rechter niet staken

Foto boven: Èxtra

De brandweer van Curaçao is weer paraat. Daar was een rechtelijk bevel voor nodig. De hele week rommelt het al bij de vuurbestrijders en zaterdag leken de mannen te staken. Maar helemaal duidelijk werd dat niet.

Desalniettemin startte het land een kort geding om de staking per direct te beëindigen. Vakbond ABVO probeerde de rechter te overtuigen dat iedereen weer aan het werk was, maar overtuigde daarmee niemand.

De Brandweermannen en -vrouwen hebben al enige tijd een lijst van elf punten die ze opgelost willen zien, Zo moet de no work no pay-regeling van tafel die voor een deel van het personeel geldt. De regeling moet de 12,5 procent salariskorting voorkomen.

Door ABVO is niets aangevoerd dat tot het oordeel zou kunnen leiden dat de staking rechtmatig is, aldus het Gerecht. Ook is de rechter er niet van overtuigd dat het om een belangenconflict gaat waarvoor het stakingsrecht is gegeven. De acties zijn bovendien niet proportioneel.

De vakbond moet er daarom voor zorgen dat de staking wordt beëindigd en beveelt ABVO om binnen één uur na de uitspraak haar bij de brandweer werkzame leden, in ieder geval via plaatsing van een oproep op de

facebookpagina Sindikato ABVO, op te roepen hun werkzaamheden direct te hervatten.