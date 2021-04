Brandweer rukt 255 keer uit in de eerste drie maanden van 2021

WILLEMSTAD – De brandweer op Curaçao heeft in de eerste drie maanden van dit jaar 255 keer assistentie verleend. 116 keer was dat voor een brand en de overige 139 keer rukte de brandweer uit voor technische bijstand en reddingsoperaties.

Bij negen brandmeldingen ging het om huizen die niet bewoond waren. Drie keer stond er een bedrijf in brand en daarnaast ook veel auto’s, de mondi en gewoon vuil dat in de fik stond. De brandweer benadrukt dat voor minder urgente gevallen er gewoon 917 gebeld moet worden, maar staat er iets in brand, bel dan 911.

