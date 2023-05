Braves geven Andruw Jones-bobblehead weg ter ere van zijn trui-pensioen

ATLANTA – De Atlanta Braves eren Andruw Jones niet alleen met een speciale jersey retirement, maar ook met een bobblehead, zo’n miniatuurpoppetje met een wiebelkop. Dat meldt de club op zijn website.

Op 9 september neemt de voormalig outfielder Andruw Jones afscheid van het honkbal en herdenkt de Braves dat de Curacaose honkballer twaalf jaar bij het team zat, van 1996 tot 2007.

Een jersey retirement is een ceremonie waarbij een sportteam een speler of coach eert door zijn of haar rugnummer permanent uit de rotatie te halen en het nummer op te hangen in het stadion als eerbetoon aan de prestaties van de speler of coach. Het nummer kan niet meer door andere spelers worden gedragen.

Het team zal ook Jones’ bobblehead uitdelen op de avond dat zijn jersey met pensioen gaat voor een wedstrijd tegen de Pittsburgh Pirates.

Jones tekende in 1993 bij de Braves als een amateur free agent en maakte zijn Major League-debuut in augustus 1996.

Twee maanden later werd een 19-jarige Jones de jongste speler die een homerun sloeg in de World Series, toen hij twee homeruns sloeg in Game 1 van de World Series 1996 tegen de New York Yankees. De Braves zouden die serie verliezen, maar Jones toonde aan dat hij een MLB-ster zou worden.

Tijdens zijn twaalf seizoenen in Atlanta won Jones tien opeenvolgende Gold Glove Awards en werd vijf keer gekozen voor het All-Star Team. Bovendien won hij in 2005 de Silver Slugger Award, de NL Hank Aaron Award en de Major League Player of the Year.

Jones beëindigde zijn Major League-carrière met 1933 hits, 1289 RBIs en 434 homeruns.Hij werd in 2016 opgenomen in de Braves Hall of Fame.

De Braves hebben eerder al tien nummers met pensioen laten gaan om de legendarische figuren te eren die baseball hebben verrijkt terwijl ze de organisatie vertegenwoordigden. De gepensioneerde nummers worden weergegeven op een gevel in het linkerveld van Truist Park.

Jones voegt zich bij Dale Murphy, Bobby Cox, Chipper Jones, Warren Spahn, John Smoltz, Greg Maddux, Phil Niekro, Eddie Mathews, Jackie Robinson, Hank Aaron en Tom Glavine als spelers die hun trui door de Braves met pensioen hebben zien gaan.