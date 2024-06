Sport Brazilië doelpuntloos gelijk tegen Costa Rica in Copa America Redactie 25-06-2024 - 2 minuten leestijd

LOS ANGELES – Brazilië is de Copa América teleurstellend begonnen met een gelijkspel tegen Costa Rica. De ploeg van bondscoach Dorival Júnior creëerde in Los Angeles veel kansen, maar kon niet tot scoren komen: 0-0.

“Het was frustrerend”, zei aanvaller Lucas Paquetá na afloop tegen Braziliaanse media. “We speelden een geweldige wedstrijd en vochten tot het einde, maar we moeten onze afwerking verbeteren. Ik miste zelf drie kansen.”

Groepsgenoot Colombia won in Houston met 2-1 van Paraguay. James Rodríguez bereidde beide goals voor, die op naam kwamen van Daniel Muñoz en Jefferson Lerma.

Opwinding

De Copa America is in volle gang en de tot nu toe gespeelde wedstrijden hebben al voor veel opwinding gezorgd. Op zaterdag 21 juni vond de eerste wedstrijd in Groep A plaats, waarbij Argentinië een overtuigende 2-0 overwinning behaalde op Canada. Lionel Messi en zijn teamgenoten domineerden het veld en lieten zien waarom zij als favorieten worden beschouwd. Messie speelde zijn 35e Copa América-wedstrijd, een recorsd en stond centraal in de Argentijnse doelpunten van Julián Álvarez en Lautaro Martínez.

De volgende dag, op 22 juni, eindigde de wedstrijd tussen Peru en Chili in een doelpuntloos gelijkspel, waarbij beide teams hun defensieve kracht toonden maar er niet in slaagden om de wedstrijd te beslissen.

In Groep B versloeg Venezuela op zondag 23 juni Ecuador met 2-1, wat hen een goede start in het toernooi bezorgde. Mexico had ook een succesvolle dag, want zij wisten Jamaica met 1-0 te verslaan, waardoor ze zichzelf in een sterke positie plaatsten.

In Groep C behaalde de Verenigde Staten een solide 2-0 overwinning op Bolivia, terwijl Uruguay een overtuigende 3-1 zege boekte tegen Panama. Deze wedstrijden hebben al een voorproefje gegeven van het spannende toernooi dat ons nog te wachten staat, met veelbelovende teams en intense rivaliteiten.