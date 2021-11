Brazilië verslaat Colombia en gaat naar WK voetbal in Qatar

Brazilië is het eerste Zuid-Amerikaanse land dat zich heeft geplaatst voor het WK voetbal in Qatar in 2022. Gisteravond won het land met 1-0 van Colombia. De Brazilianen waren ook op alle voorgaande 21 WK’s van de partij.

Zelden verliep de kwalificatie zo soepel als deze keer, want na een 1-0 zege op Colombia is kwalificatie al zes duels voor het einde bewerkstelligd. Vijfvoudig wereldkampioen Brazilië voegt zich bij Duitsland, Denemarken en Qatar, de drie andere landen die zich al gekwalificeerd hebben.

