‘Break the Silence met Liesje’ – doorbreek taboe rond slachtoffers seksueel geweld Curaçao

Het taboe rond seksueel geweld is enorm groot op Curaçao. Via de impactcampagne ‘Break the Silence met Liesje’ wil de Stichting Toon Beeld samen met de Curaçaose organisaties Bos Di Hubentut en Aliansa dit taboe doorbreken.

Doel van de impactcampagne is om seksueel geweld bespreekbaar te maken en deze enorme problematiek binnen de Curaçaose samenleving onder de aandacht te brengen. Daarnaast zijn het vergroten van de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van slachtoffers speerpunten van de campagne.

Documentaire

Om deze doelen te behalen wordt de documentaire ‘Het leven als Liesje’ aan scholieren, slachtoffers en hulpverleners getoond. Door de Curaçaose jongeren mee te nemen in leven van Liesje Obispo, worden zij betrokken bij het maatschappelijke debat.

Liesje wordt in 1992 op Curaçao geboren. Ze lijkt op te groeien tot een zorgeloze jonge vrouw. Dat beeld verandert snel als zij op zeer jonge leeftijd slachtoffer wordt van seksueel geweld. En wanneer zij na haar verhuizing naar Nederland op 13-jarige leeftijd slachtoffer wordt van de grootste groepsverkrachting ooit, stort Liesjes wereld in.

De daders laten een groot litteken achter op Liesjes leven. Helaas is het indringende verhaal van Liesje niet uniek. Op Curaçao en in de Curaçaose gemeenschap in Nederland is seksueel geweld een onbespreekbaar, groot probleem.

In gesprek

Naar aanleiding van de documentaire gaan deskundigen samen met Liesje en de kijkers in gesprek. In een veilige omgeving waar schaamte niet bestaat kunnen de jongeren Liesje alles vragen. Ook zaken als sexting (delen van seksueel getinte berichten en/of beeld), sextortion (afpersing met deze beelden), straatraatcultuur, seksuele intimidatie en daterapes (aanranding/ verkrachting door vriendjes) komen aan bod. Door dilemma’s voor te leggen en dialogen te starten tussen jongens en meisjes, wordt bewustwording op deze onderwerpen gecreëerd.

Om het belangrijke gesprek over seksueel geweld gaande te houden, blikt Liesje samen met hulpverleners in gastlessen terug op de documentaire. In een vertrouwde omgeving gaan zij weer in gesprek en wordt nagedacht over oorzaken, consequenties en oplossingen. Scholieren krijgen de gelegenheid om, naast vragen te stellen aan Liesje, ook hun eigen ervaringen met seksueel geweld te delen.

Instagram

Het aantal Instagramgebruikers onder de Curaçaose jongeren is groot. Daarom worden korte interviews met slachtoffers, hulpverleners en betrokken scholieren op Instagram geplaatst. Zo treden meer en meer slachtoffers met hun verhaal naar buiten en krijgen een gezicht.

Ook de mensen die de slachtoffers steunen en begeleiden worden aangespoord om mee te doen aan de Instagramcampagne. De Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving, SASS ondersteunt deze impactcampagne met 45.000 euro