Broer gevolmachtigde minister krijgt niet betaald

WILLEMSTAD – ‘Flagrante leugens’, dat is de reactie van Carls Manuel in de Èxtra. De gevolmachtigde minister zou zijn broer en echtgenote aan een baan hebben geholpen in het Curaçaohuis. Zo werd gisteren bericht in verschillende media.

Broer Carlton (Carls) is weliswaar op het Curaçaohuis, maar dat is om zieke medewerkers te vervangen. Hij krijgt daarvoor niet betaald, aldus Manuel. Eerdere vragen om verduidelijking door de Knipselkrant werden door de gevolmachtigde minister niet beantwoord.

