‘Building Bridges’ Debatetoernooi brengt jongeren van eilanden en Suriname samen

WILLEMSTAD – In een samenwerking tussen Debat Education Foundation (Debat.ed) en Fundashon Negoshi Pikiña, wordt een debattoernooi voor jongeren genaamd ‘Road to Building Bridges’ georganiseerd. Het toernooi vindt plaats op 2 september bij ICUC in Otrobanda.

Dit debattoernooi dient als selectieproces om de vertegenwoordiger van Curaçao te kiezen voor het “Building Bridges” evenement in oktober 2023. ‘Building Bridges’ is een project dat jongeren uit Curaçao, Aruba, Bonaire en Suriname samenbrengt voor culturele uitwisseling, workshops in verschillende vakgebieden en een debattoernooi.

Het project beoogt een toekomst waarin de jeugd van Curaçao uitgerust is met de nodige instrumenten om op een constructieve manier lokale en internationale problemen te bespreken.

Jongerenparticipatie

Dit evenement stimuleert volgens de organisatoren jongeren om positief bij te dragen aan de sociale basis van Curaçao. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar worden uitgenodigd om deze kans aan te grijpen, een team te vormen en hun school, buurt, sportteam of vriendengroep te vertegenwoordigen in de “Road to Building Bridges”.

Het toernooi is beginner friendly, wat betekent dat eerdere debatervaring niet noodzakelijk is om deel te nemen. Organisaties worden aangemoedigd om jongeren te motiveren om deel te nemen en hun stem te laten horen over onderwerpen die hun leven beïnvloeden.

Vaardigheden en Empathie

Door deel te nemen aan debatten kunnen jongeren essentiële vaardigheden ontwikkelen, zoals kritisch denken, het beter uiten van ideeën en het opbouwen van empathie door verschillende standpunten te begrijpen.

Deze vaardigheden zijn niet alleen van belang voor academisch succes, maar ook voor persoonlijke groei en succes in de moderne wereld.

Teams van maximaal vijf leden wordt aangemoedigd om zich voor 25 augustus te registreren voor het evenement. Deelname is gratis.