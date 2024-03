Buitenlandse Zaken roept Nederlanders en inwoners van het Caribische deel van het Koninkrijk in HaÃ¯ti op om zich te melden

Buitenland Buitenlandse Zaken roept Nederlanders en inwoners van het Caribische deel van het Koninkrijk in Haïti op om zich te melden Redactie 2024-03-21 - 1 minuten leestijd

DEN HAAG – Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders en inwoners van het Caribische deel van het Koninkrijk in Haïti op om zicht te melden. De veiligheidssituatie in het land verslechterd, vooral in de hoofdstad Port-au-Prince is de situatie zeer zorgelijk.

Het gaat overigens niet alleen om Nederlanders, maar ook om mensen die een vergunning hebben tot rechtmatig verblijf in Nederland of een geldige vergunning voor Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, St.-Eustatius of Saba.

Aanmelden voor registratie is gewenst omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken zo weet wie in Haïti is. Op die manier kunnen zij hen op de hoogte houden van ontwikkelingen en van adviezen voorzien, bijvoorbeeld als zij mogelijkheden zien om het land te verlaten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft telefonisch contact gezocht met Nederlanders die zich eerder hebben aangemeld als verblijvend in Haïti. Daaruit blijkt dat op dit moment maar een heel beperkt aantal Nederlanders in Haïti is. Het ministerie heeft tot nu toe geen hulpvragen ontvangen uit Haïti.

Het reisadvies – dat al lange tijd opriep om niet naar Haïti te reizen en het land te verlaten – is geüpdatet.

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft geen ambassade in Haïti. Dienstverlening voor Haïti wordt gedaan door de ambassade in Santo Domingo, Dominicaanse Republiek, met ondersteuning van een Haïtiaanse Honorair Consul in Port-au-Prince.