Foto – Èxtra

Willemstad – Snèks, toko’s en supermarkten moeten hun zithoekjes verwijderen. Mensen mogen niet meer rondhangen.

De Inspectie ging gisteren rond en gaf aan meer dan 40 eigenaren opdracht om het meubilair rond de winkel te verwijderen. Dat is soms niet makkelijk omdat die soms in beton is gegoten. Wie niet mee wil werken, moet zijn winkel sluiten.