Buladó genomineerd voor Gouden Kalf

Willemstad – De Curaçaose film Buladó is in Nederland genomineerd voor een Gouden Kalf. De film van regisseur Eché Janga dingt mee in de categorie ‘beste film’ en was vorige week de opening film op het Nederlandse Filmfestival IDFA.

Buladó is ook genomineerd voor de KNF-Prijs van de Nederlandse filmcritici. In de categorie ‘beste korte film’ is de film Watamula van Kevin Osepa genomineerd. Ook deze film speelt zich af op Curaçao.





