Burney Fonseca gaat niet meer terug naar Nederland

WILLEMSTAD – Burney ‘Nini’ Fonseca blijft in de SDKK-gevangenis op Curaçao. Het verzoek van zijn advocaten om zijn straf in Nederland te blijven uitzitten is afgewezen. Zijn veiligheid is nu niet meer in gevaar, denkt het OM en de rechter in kort geding is het daarmee eens.

Fonseca zit een gevangenisstraf uit van 26 jaar voor zijn rol in de moord op politicus Helmin Wiels in 2013 en vreest voor zijn leven als hij op Curaçao moet zitten. Twee keer eerder was het hem wel gelukt om overplaatsing te voorkomen.

