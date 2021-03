Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – Buurtbewoners in Brievengat zijn de autowerkplaatsen onder de boom zat. Dat meldt de Èxtra. In de Kaya Selinda zit er een die de gewoonte heeft om de gerepareerde auto’s of niet meer te repareren auto’s op straat te parkeren. Vaak kunnen de bewoners er niet langs om naar huis te gaan.

De inspectie is nu op bezoek geweest en gaat alle auto weghalen. Met een stikker worden eigenaren gewaarschuwd en een aantal dagen de tijd gegeven om het zelf te doen.