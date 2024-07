Natuur en Milieu Buurtbewoners: milieuvernietiging gaat door in Zakitó Redakshon 18-07-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Buurtbewoners van Zakitó luiden opnieuw noodklok over de aanhoudende milieuvernietiging in hun omgeving. Ondanks herhaalde oproepen aan de overheid en het parlement blijft de bouw van torenflats en een jachthaven door particuliere ontwikkelaars doorgaan, wat volgens hen leidt tot ernstige schade aan de lokale natuur.

Met goedkeuring van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning zijn GMFB Royal Development Group en The View Resort & Marina, opererend onder Royal Holding I, II en III, voortgegaan met hun bouwprojecten in Zakitó.

“Dit gebied, bekend om zijn natuurlijke schoonheid, ziet nu vele meters mangroven verdwijnen, het koraalrif beschadigd raken en de lagunes gedempt worden”, zeggen de buurtbewoners. Zij strijden al meer dan drie jaar om de omgeving te beschermen en vragen zich af of er rekening is gehouden met het milieu en of er een Milieu Effect Rapportage (MER) is uitgevoerd.

In reactie hierop heeft de beweging Save Zakitó een bewustwordingscampagne gestart en bijna tweeduizend handtekeningen verzameld via een petitie, die inmiddels is overhandigd aan diverse overheidsfunctionarissen. Save Zakitó blijft het publiek informeren via hun Facebook-pagina en spant zich in voor meer bewustwording over het belang van een schoon en veilig leefmilieu.

De petitie is eind mei overhandigd aan de voorzitter van het parlement, Charetti America-Francisca en deze maand aan de vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden in Curaçao, Edson Hato.

Gouverneur Lucille George-Wout, die de petitie evenals minister-president Pisas, ook ontving, heeft die doorgestuurd naar de betreffende minister. In afwachting van een officiële reactie van de overheid heeft Save Zakitó de petitie nog niet gestuurd naar de pers. Dat gebeurt, als de stilte van de autoriteiten niet doorbroken wordt, direct na het reces.

Niet waar

Namens Royal Holding Company II B.V. is er een reactie gegeven op de beschuldigingen. Volgens het bedrijf zijn de aantijgingen van milieuvernietiging ongegrond. Het bedrijf stelt dat de mangroves niet vernietigd worden en dat de bouw van het woonresort The View plaatsvindt met inachtneming van ecologische adviezen. Incidentele verwijdering van mangroves wordt gecompenseerd door herplantingsverplichtingen.

Wat betreft de koraalschade bij de bouw van de jachthaven en de golfbreker, erkent het bedrijf dat er koraal beschadigd wordt, maar benadrukt dat dit gebeurt in gebieden met een lage koraaldichtheid.

“Bij het ontwerpen van de golfbreker hebben wij juist op basis van zorgvuldig koraalonderzoek een design en positionering van de golfbreker bepaald die ervoor zorgen dat de footprint van de golfbreker enkel op een stuk zeebodem komt te staan waar de koraaldichtheid lager dan de wettelijke drempel van 5%/m² was.

De werkzaamheden worden uitgevoerd met maatregelen om schadelijk sediment te voorkomen. “Zo werken wij bij de monding van de jachthaven uitsluitend bij opkomend water, zodat de vertroebeling het binnenwater in gespoeld wordt, ver van al het koraal.

