Buurthuis Otrobanda moet deuren sluiten na gerechtelijk vonnis over huurachterstand

WILLEMSTAD – Het buurthuis van Otrobanda moet zijn duren sluiten en de huur vanaf 2018 alsnog voldoen aan de woningstichting FKP. Dat is de uitkomst van het vonnis dat gisteren werd uitgesproken door rechter Kimberley Lasten.

In de rechtbank beriep Sentro di Bario Otrobanda, SBO zich op verjaring van een gedeelte van de huurachterstand, daar de vordering van FKP betrekking heeft op een periode van ruim 23 jaar.

Het gerecht oordeelde dat het beroep op verjaring van SBO slaagt voor zover het gaat om de huurachterstand tot februari 2018, omdat rechtsvorderingen tot betaling van huur verjaren door verloop van vijf jaar. Daarmee ontliep SBO een vordering van 770.000 gulden, de huurachterstand na 23 jaar.

Otrobanda

SBO werd in 1992 opgericht met als doel het bevorderen van de algemene, geestelijke, maatschappelijke en lichamelijke ontwikkeling van de CuraƧaose bevolking, in het bijzonder van de wijk Otrobanda en omstreken. Sinds september 1992 huurde SBO het pand aan de Sint Martinsteeg 1 van FKP, een door de overheid opgerichte stichting die zich bezighoudt met het beheer van sociale huisvesting op CuraƧao.

De huurovereenkomst tussen SBO en FKP, die oorspronkelijk was aangegaan voor de duur van vijf jaar, is telkens stilzwijgend met twee jaar verlengd. De maandelijkse huurprijs bedraagt NAf 2.800, maar SBO heeft deze huur nooit betaald. Hierdoor heeft FKP SBO meerdere keren aangemaand en in gebreke gesteld.

SBO voerde aan dat zij geen huur heeft betaald over de periode van februari 2018 tot en met februari 2023, omdat zij geen winstgevend doel heeft en ook geen subsidies ontvangt.

FKP stelde echter dat SBO gehouden is om de huur te betalen op grond van de huurovereenkomst tussen partijen. Het gerecht heeft geoordeeld dat SBO op basis van de huurovereenkomst huur is verschuldigd aan FKP en dat het niet onredelijk is dat FKP aanspraak maakt op betaling van de huurachterstand.

Ontruiming

Ten aanzien van de gevraagde ontbinding en ontruiming heeft het gerecht overwogen dat ontruiming een ingrijpende maatregel is, maar dat een huurachterstand van ruim vijf jaar ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming rechtvaardigt.

Het gerecht heeft daarom de vorderingen van FKP toegewezen. SBO heeft een termijn van zes maanden gekregen om het gehuurde te ontruimen en wordt tevens veroordeeld tot stipte nakoming van de lopende huurverplichtingen tot aan de datum waarop zij het gehuurde heeft verlaten.

Als het vonnis volledig ten uitvoer wordt gelegd, moet SBO het pand in Otrobanda verlaten en heeft het geen andere locatie voor het buurtcentrum. Dit zou betekenen dat SBO zijn activiteiten moet staken, waardoor meer dan 100 kinderen/jongeren en ouderen die dagelijks en wekelijks gebruikmaken van de faciliteiten van SBO hun toegang tot deze voorzieningen verliezen.

Overheid

SBO is een van de meest actieve buurtcentra die zijn maatschappelijke taak vervult, waar kinderen en volwassenen van 8 uur ’s ochtends tot 10 uur ’s avonds terechtkunnen voor verschillende activiteiten. Het is belangrijk te benadrukken dat buurtcentra een deel van het werk van de overheid overnemen voor de inwoners van CuraƧao.

Om deze reden roept SBO de regering van CuraƧao op om de situatie serieus te nemen en de zaak te behandelen, zodat SBO zijn activiteiten kan voortzetten.

SBO stelt dat het het enige buurtcentrum op CuraƧao is dat zich in deze situatie bevindt, aangezien alle andere buurtcentra gevestigd zijn in gebouwen van de overheid en geen huur hoeven te betalen. Sentro di Bario Otrobanda wil graag in gesprek gaan met de regering van CuraƧao.