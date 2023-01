Camera’s geïnstalleerd langs carnavalsroutes in San Nicolas en Oranjestad

ORANJESTAD – Aruba gaat CCTV-camera’s installeren op lichtmasten om de carnavalsdeelnemers en toeschouwers in het kader van veiligheid in de gaten te houden. De installatie is onderdeel van het project ‘veilige buurten’.

Tijdens de Fakkeloptocht begin deze maand waren er meer arrestaties in vergelijking met de laatste fakkeloptocht in 2020. In totaal werden negentien mensen gearresteerd voor verschillende incidenten. De meeste arrestanten werden opgepakt ordeverstoring zoals openbare dronkenschap.

Hoewel de negentien arrestaties 11.400 florin genereerde voor de overheid, is het doel van het “Faya bo Haya”-programma niet om geld te genereren, maar om in te staan voor de veiligheid voor iedereen en ervoor te zorgen dat iedereen na de optochten veilig en wel thuiskomt.

Om dat te garanderen, gaan de overheid en ELMAR in een pilotproject samenwerken om camera’s te plaatsen op alle straatlantaarnpalen langs de route van de carnavalsoptochten, zowel in San Nicolas als in Oranjestad.

ELMAR heeft de infrastructuur beschikbaar om alle camera’s te installeren.