Campagne 'Kiko i e Man' moet kinderen beschermen op Curaçao Dick Drayer 15-11-2024

WILLEMSTAD – Maandag 18 november wordt de campagne Kiko i e Man officieel gelanceerd om kinderen op Curaçao te beschermen tegen seksueel misbruik en geweld. De minister van Justitie presenteerde samen met zijn team deze campagne afgelopen woensdag in de Raad van Ministers. Kiko i e Man is gebaseerd op het Europese project Kiko and the Hand en leert kinderen op een toegankelijke manier hun grenzen aan te geven en hulp te zoeken.

Tijdens de presentatie ontving premier Gilmar Pisas het eerste pakket materialen, beschikbaar in vier talen, waarmee de boodschap van de campagne breed wordt verspreid. Kiko en de Hand is een kinderboek van de Raad van Europa dat kinderen helpt persoonlijke grenzen te begrijpen met behulp van ‘De Ondergoedregel’ – een eenvoudige richtlijn die hen leert dat niemand hen zonder toestemming mag aanraken op bepaalde plekken. Het boek en bijbehorende materialen dienen als hulpmiddel voor ouders en opvoeders om gesprekken te voeren over respect voor het eigen lichaam en het belang van persoonlijke grenzen.

