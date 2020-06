Campo Alegre | Deel 2 – De Katholieke Kerk

23 Gedeeld

Podcast – Campo Alegra is de plek op Curaçao waar niemand komt, maar iedereen is geweest: het grootste openlucht bordeel op het Westelijk Halfrond. De enige plek op het eiland waar prostitutie wordt gedoogd en gefaciliteerd. Maar nu is het failliet.

Het bordeel werd in de jaren veertig van de vorige eeuw opgericht door de koloniale regering. Dat was nodig omdat er tijdens de Tweede Wereldoorlog tienduizenden Amerikaanse soldaten en Nederlandse mariniers waren gestationeerd die op zoek waren naar vertier.

De koloniale overheid en de Katholieke Kerk sloegen daarom de handen ineen. De eerste vanwege het groeiend aantal seksueel overdraagbare ziektes, de laatste vanwege het in hun ogen morele verval.

Dick Drayer praat met Margo Groenewoud, historica verbonden aan de Universiteit van Curaçao, die promoveerde met met het proefschrift: ‘Nou koest, nou kalm’. De ontwikkeling van de Curaçaose samenleving, 1915-1973: van koloniaal en kerkelijk gezag naar zelfbestuur en burgerschap.