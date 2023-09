Campo Alegre dinsdag onder de hamer

WILLEMSTAD – Het lijkt er nu toch echt van te komen: het bekende openlucht bordeel Campo Alegre op Curaçao gaat geveild worden. Hoewel de veiling al eerder had moeten plaatsvinden, werd deze twee keer uitgesteld omdat het Openbaar Ministerie geen bonafide kopers kon vinden. De veiling is komende dinsdag 26 september gepland.

Campo Alegre zou oorspronkelijk op 6 september vorig worden geveild, maar deze veiling werd uitgesteld door het Openbaar Ministerie, die geen redenen gaf voor het uitstel. Het bordeel had een vraagprijs van 8,9 miljoen gulden en potentiële kopers moesten een bankgarantie van 5 miljoen gulden kunnen overleggen.

Een van de complicerende factoren is een rechtszaak die teruggaat tot 2013. Toen oordeelde het Gerechtshof dat de onderneming Wilshire Advisors Ltd, die eigenaar was van Campo Alegre, de regering van Curaçao 14 miljoen gulden schuldig was door een zaak van onteigening. Het Hof stelde vast dat Wilshire, onder andere met drugsgeld en via witwasserij, Campo Alegre had gekocht.

Omdat Wilshire haar betalingsverplichtingen aan de Curaçaose regering niet nakwam, zijn er sinds 2014 verschillende pogingen geweest vanuit de overheid en de rechterlijke macht om Campo Alegre te veilen. De opbrengst van de veiling zou dan de schuld van Wilshire aan de regering dekken.

Een geplande veiling vorig jaar stuitte echter op een ander probleem: er bleek beslag te zijn gelegd op Campo Alegre door de heer B. Verhage, een voormalige aandeelhouder van Wilshire. Dit betekende dat de opbrengst van de veiling niet naar de overheid zou gaan.

Uit onderzoek van de Curaçaose overheid en het Openbaar Ministerie bleek dat het door Verhage gelegde beslag illegaal was. Hierop werd besloten om een kort geding tegen Verhage te starten om het beslag op te heffen. Dit ging echter niet door omdat Verhage zelf al had verzocht het beslag op te heffen. Nu het beslag is opgeheven, kan de veiling doorgaan.

De veiling, die plaatsvindt in het Renaissance Wind Creek Hotel op 26 september 2023 om 10 uur ’s ochtends, staat onder toezicht van het Openbaar Ministerie. Het complex is eigendom van de in de British Virgin Islands gevestigde onderneming Wilshire Advisors Ltd.

Resort

Campo Alegre wordt omschreven als een resort met zowel kleine als grote hotelkamers, in totaal 156 kamers. Daarnaast zijn er verschillende pakhuizen, kantoren, een fitnessruimte, een restaurant, twee buitenbars en een zwembad. Binnen en buiten het terrein van Campo zijn 645 parkeerplaatsen.

Minister van Justitie, Shalten Hato verklaarde eerder dat prostitutie niet verboden is op Curaçao, met uitzondering van straatprostitutie en facilitering van prostitutie in bepaalde hotels. De koper van het gebouw van Campo Alegre kan daar dus een prostitutiecentrum openen.

Maar degenen die het prostitutiebedrijf binnen Campo Alegre weer willen opstarten, moeten rekening houden met de ‘import’ van prostituees en de benodigde vergunningen.