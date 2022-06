Campo Alegre, ’s werelds grootste bordeel op het westelijk halfrond gaat dinsdag onder de hamer

Vijf jaar heeft de voorbereiding gekost, maar dinsdag 21 juni is het zover: dan gaat ’s werelds grootste bordeel op het westelijk halfrond naar de veiling. Verkopende partij is het Openbaar Ministerie. die kreeg het complex in handen nadat de Nederlandse zakenman en eigenaar Robert de Groot met zijn bedrijf Wilshire Advisors in een witwaszaak veroordeeld was.

De Groot zou in de ontnemingszaak die volgde 14,2 miljoen gulden moeten betalen. Dat bedrag staat niet genoteerd als startbod. De veilingmeesters van BVA-auctions denken dat de economische waarde dat bedrag wel haalt, maar de executiewaarde bij openbare verkoop is bepaald op 8,9 miljoen gulden. Daarmee wordt dinsdag gestart.

Campo zou gestript zijn, na het faillissement. Dick Drayer gaat ter plaatse op onderzoek uit

Geschiedenis

Campo Alegre werd in 1949 gesticht door de overheid met steun van verschillende invloedrijke instanties waaronder de Roomskatholieke Kerk. Prostitutie was vanaf de tijd van de piraten al een feit van het dagelijkse leven op Curaçao. Het was ongereguleerd en groeide in de jaren ’30 en ’40 uit in een situatie die volledig uit de hand liep. Door onder andere de komst van de Shell bevonden zich duizenden behoeftige klanten op zoek naar betaalde sex.

Het waren toen de populaire prostituees van Latijns-Amerikaanse afkomst die hun ambt uitoefenden in Punda en Otrobanda. De grote vraag naar hun diensten bracht allerlei soorten problemen met zich mee. “Fatsoenlijke mensen”, waaronder tevens schoolkinderen, waren getuigen van hoe deze dames hun clientèle verwierven. Vrouwen die geen prostituees waren, werden lastiggevallen door dronken mannen.

Kortom, de straten van Curaçao waren onveilig. Daar moest iets aan gedaan worden.

Na veel overleg werd besloten dat de beste oplossing was om de prostitutie te concentreren in een “speciaal appartementencomplex”, waar elke vrouw verplicht was bij aankomst op het eiland een appartement te huren. De eigenaar zou zich niet bemoeien met datgene wat zij in het appartement deed. Deze opzet zou het, in de striktste zin des woord, geen bordeel maken.

De voordelen voor alle partijen waren duidelijk: door alle activiteiten in één plaats te concentreren, zou het algemeen publiek niet meer blootgesteld zijn aan ongewenst gedrag. Alle dames zouden door een dokter worden gecontroleerd en behandeld voor geslachtsziekten, de politie was beter in staat de orde te handhaven en pooiers waren niet meer nodig noch toegestaan.

Op 4 december 1948 gaf de overheid vergunning voor het bouwen van 25 paviljoenen en een restaurant op een stuk grond gelegen te Seru Fortuna. Het complex, genaamd Campo Alegre, opende op 30 mei 1949 officieel zijn deuren en loste inderdaad de meeste van de prostitutieproblematiek van het eiland op.

Het resort

Campo bestaat inmiddels uit drie percelen grond met opstallen, in totaal 31 verschillende gebouwen , waar ongeveer 156 kleine en grote hotelkamers deel van uitmaken. Daarnaast zijn een aantal winkels, een entreegebouw met kantoren, een toiletgebouw annex wasserij, een gym, een centraal gebouw met restaurant, podium en bar en twee kleine buitenbars.

Er waren geruchten dat het complex na het faillissement gestript zou zijn door vandalen, maar daar is niets van waar. Wel is er veel achterstallig onderhoud na twee jaar leegstand en is de aankleding van Campo ‘gedateerd’.

Volgens de veilingmeesters telde het resort circa 600 bezoekers per dag en had een geschatte dagomzet van 20.000 gulden, zeven miljoen per jaar.

De overheid van Curaçao die na het faillissement van Campo weer een enorm prostitutieprobleem in de binnenstad zag ontstaan, voor met vrouwen uit Venezuela, wil Campo weer in alle eer herstellen en zal na de verkoop van harte meewerken aan het weer in leven blazen van de betaalde sex-industrie.

Veiling

De veiling wordt voorafgegaan door nog twee kijkdagen op zondag 19 en maandag 20 juni. Geïnteresseerde kopers moesten voor 13 juni hun belangstelling kenbaar maken met een bankgarantie van minimaal 5 miljoen gulden. Alleen op de veiling dag zelf mag een bod worden uitgebracht. De veilingmeester denken dat de veiling in vijftien minuten gedaan is.

Tijd en plaats: 10.00 uur het Renaissance Hotel in Otrobanda.

LET OP: VEILING IS OP 16 JUNI AFGEBLAZEN DOOR OPENBAAR MINISTERIE EN UITGESTELD TOT SEPTEMBER