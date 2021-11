Canada ruikt WK na zeldzame zege op Mexico: ‘Vrieskou brengt ‘de Canadees’ boven’

32 Gedeeld

Waar Curaçao struikelde in een vroegtijdig stadium, op weg naar Qatar, staat Remko Bicentini nu toch op de rand van datzelfde WK. Als assistent-coach van Canada zag hij zijn ploeg gisteravond in ijzige omstandigheden met 2-1 winnen van Mexico. Dat is sinds 2000 niet meer gebeurd.

Ruim een jaar geleden viel de droom van Bicentini om met Curaçao op een WK te staan in duigen. Jarenlang werkte hij als bondscoach van het eiland aan een imposante opmars, met de eindzege in de Caribbean Cup en de kwartfinales van de Gold Cup als hoogtepunten.

Het grote doel was plaatsing voor het WK in Qatar. Maar voor het zover kon komen, werd hij door de bond aan de kant geschoven ten faveure van Guus Hiddink.

Bijzondere generatie

Dat de confrontatie met favoriet Mexico in Edmonton gespeeld werd, bij temperaturen van acht graden onder nul, op een inderhaast sneeuwvrij gemaakt kunstgrasveld, was geen toeval. “Uitwedstrijden zijn heel zwaar, iedereen gebruikt de omstandigheden in zijn voordeel”, zei de Canadese bondscoach John Herdman. “Ze zijn allemaal opgegroeid op kunstgras. Deze wedstrijden brengen ‘de Canadees’ boven in de spelers.”

Wie alleen naar de omstandigheden wijst, doet het Canadese voetbal tekort. De Canadezen beschikken over een bijzondere generatie met Alphonso Davies (Bayern München) en Jonathan David (Lille OSC) als voornaamste uithangborden.

Vannacht was Cyle Larin in Edmonton de grote man bij Canada. De aanvaller van Besiktas, volgende week tegenstander van Ajax in de Champions League, maakte in blessuretijd van de eerste helft de 1-0 en was kort na rust opnieuw trefzeker.

De aansluitingstreffer van Héctor Herrera in de 91ste minuut luidde een hectische slotfase in, maar na zes bloedstollende minuten blessuretijd boog de ploeg van Gerardo Martino het hoofd.

Ajacied Edson Álvarez en oud-PSV’er Hirving Lozano waren toen al gewisseld voor oud-PSV’er Andres Guardado en Jesús Corona (oud-FC Twente).

Eerste zege

Het was pas de eerste zege op Mexico sinds 2000, toen Canada in de kwartfinale van de Gold Cup na verlengingen met 2-1 te sterk was. In kwalificatiewedstrijden dateert de laatste zege van Canada op Mexico zelfs uit 1976.

Canada gaat met nog zes duels te gaan met zestien punten aan de leiding in de kwalificatiegroep. Mexico, dat voor deze week riant aan de leiding ging, zakte na nederlagen tegen de Verenigde Staten en Canada naar plek drie met veertien punten.

De eerste drie landen plaatsen zich rechtstreeks voor Qatar. Panama, dat evenveel punten heeft als Mexico, is de verrassende nummer vier. Die plek geeft recht op play-offs tegen de nummer vijf van Zuid-Amerika, een nummer drie van Azië of de winnaar van Oceanië.

Slechts een keer nam Canada deel aan het wereldkampioenschap voetbal. In 1986 strandde de ploeg al in de groepsfase van het WK in Mexico na nederlagen tegen Frankrijk, Hongarije en de Sovjet-Unie.