Met video CAP-baas Andersen pleit voor discussie over toerisme 28-01-2025

WILLEMSTAD – “Wat voor toerisme willen we eigenlijk? Ik heb het gevoel dat we die discussie nog niet echt gehad hebben”. CEO van Curaçao Airport Partners Jonny Andersen stelt die vraag naar aanleiding van het record van 2,1 miljoen passagiers op Hato Airport in 2024. Daarbij lijkt het vooral te gaan om kwaliteit versus kwantiteit.

“Is onze huidige infrastructuur gemaakt voor nóg meer mensen?” vraagt Andersen zich af, kijkend naar de overvolle stranden, vele autoverkeer en drukte in de binnenstad, “of moeten we de groeitrend iets afremmen en gaan voor bezoekers die relatief wat meer spenderen?”