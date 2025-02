Natuur en Milieu Capaciteitsproblemen riolering Curaçao Dick Drayer 06-02-2025 - 2 minuten leestijd

Waterzuivering Klein Hofje | Foto Bea Moedt

WILLEMSTAD – Het aantal klachten over verstopte rioleringen op Curaçao neemt toe. Door een tekort aan beschikbare aannemers en gespecialiseerd materieel duurt het oplossen van deze problemen langer dan normaal. De overheid zegt te werken aan een structurele oplossing en probeert extra aannemers aan te trekken om de situatie sneller te verhelpen.

Het rioleringssysteem op Curaçao transporteert huishoudelijk afvalwater naar zuiveringsinstallaties bij Kleinhofje en Klein Kwartier. De meeste wijken die onder het beheer van de overheid vallen, zijn hierop aangesloten, terwijl veel particuliere woningen gebruikmaken van een beerput. De Dienst Openbare Werken is verantwoordelijk voor het onderhoud van het publieke rioleringssysteem en de afhandeling van verstoppingsklachten.

Langere wachttijden

In sommige gevallen kan een verstopping binnen één dag worden opgelost, maar door het gebrek aan aannemers neemt dit proces nu aanzienlijk meer tijd in beslag. Momenteel is er slechts één aannemer met een speciaal voertuig beschikbaar om verstoppingen te verhelpen, wat leidt tot vertragingen. De Dienst Openbare Werken zoekt naar manieren om meer aannemers in te schakelen en zo de wachttijd te verkorten.

Daarnaast hebben bepaalde wijken, zoals Emmastad, Julianadorp en Schelpwijk, een verouderd rioleringssysteem, wat extra investeringen vereist om op lange termijn een duurzame oplossing te realiseren.

OW roept de bevolking op om verantwoord om te gaan met het rioleringssysteem. Een van de belangrijkste oorzaken van verstoppingen is het wegspoelen van vochtige doekjes (wipes) via het toilet. In tegenstelling tot toiletpapier lossen deze doekjes niet op in water, wat onderhoud bemoeilijkt en het systeem verstopt.

