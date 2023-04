Capitán Miranda herhaalt bezoek aan Curaçao

WILLEMSTAD – De Uruguayaanse driemaster Capitán Miranda komt eind deze maand weer lang Curaçao. Het bezoek duurt dit keer vier dagen. De ligplaats is nog niet bekend.

28 april hoopt het schip binnen te varen. Er wordt een programma uitgewerkt, waarbij naast de reguliere activiteiten bepaalde scholen op de eerste dag aan boord worden uitgenodigd en waar het grote publiek de drie dagen erna een kijkje mogen nemen aan boord.

De Capitán Miranda werd in 1930 in Cadiz, Spanje, gebouwd en te water gelaten en begon haar carrière als vrachtschip. Zij is vernoemd naar de Uruguayaanse hydrograaf kapitein Francisco Miranda (1868-1925) die Uruguay diende als kabinetsofficier, secretaris van oorlog en later professor in de maritieme geografie aan de Marine Academie van Uruguay.

De Capitán Miranda werd tot 1978 gebruikt als hydrografisch onderzoeksschip. Daarna onderging ze een grote herinrichting, specifiek voor zeilopleiding van de Uruguayaanse marine. Ze biedt plaats aan een vaste bemanning van rond de 30 mannen en vrouwen.

Gewoonlijk heeft het opleidingsschip rond de 80 jonge rekruten (officieren in opleiding) aan boord die het leven en werken op dit zeilschip onder de knie moeten krijgen. Het vaartuig is 64 meter lang en 32,40 meter hoog met een diepgang van 4 meter.

Het schip is herhaalde keren op Curaçao geweest, zoals eind juni, begin juli 2019 toen het Curaçao aandeed rond de Dag van de Vlag. Vorig jaar maakte de Capitán Miranda ook deel uit van de regatta Velas Latinoamérica 2022 die van 7 tot 12 juni Curaçao als gasthaven kende.

Juist vanwege de aangename herinneringen aan die eerdere bezoeken heeft de Uruguayaanse marine zeilvereniging CSF benaderd om in april dit jaar weer te mogen komen. Na Curaçao gaat de tocht door naar de Verenigde Staten en weer later naar Europa waar het schip eind juni in Nederland deel uitmaakt van de Sail Den Helder 2023.