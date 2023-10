‘Caracasbaai: kapotte palapa’s, gevaarlijke honden, overvallen, diefstal, en nog veel meer’

WILLEMSTAD – Ochtendkrant Èxtra vraagt opnieuw aandacht voor de situatie bij het strand van Caracasbaai en de omliggende buurt. “Een toeristisch gebied dat in de meeste video’s wordt gepromoot als de schoonheid van Curaçao, maar is dit wel de realiteit?”

De krant heeft eerder dit jaar verschillende keren bericht over de situatie bij het strand van Caracasbaai. Straathonden namen bezit van het kapotte strandmeubilair. Er is praktisch geen enkele palapa meer in goede staat. Of ze hangen scheef, of bezoekers hebben de stenen eruit gehaald, zodat ze er toch gebruik van kunnen maken.

Broedplaats

Volgens Èxtra is het schiereiland van Caracasbaai een gebied dat een historisch park zou moeten zijn, waar iedereen moet kunnen ontspannen en recreëren en waar toeristen de Curaçaose geschiedenis kunnen bewonderen. Maar volgens de krant is het al geruime tijd een broedplaats voor criminelen en een vuilstortplaats voor anderen.

Een plek waar je lijken, drugs, gestolen en achtergelaten auto’s kunt vinden, en waar bezoekers die naar het strand willen gaan bang moeten zijn voor overvallen of voor de onaangename verrassing van ingeslagen autoruiten. Anderen dumpen er hun afval, alsof het een stortplaats van Selikor is.

Contact

Ondanks alle berichtgeving van de ochtendkrant lijkt er niets te gebeuren om de veiligheid te garanderen van zowel de lokale bevolking als de toeristen.

Èxtra heeft contact opgenomen met het Bureau voor Toerisme om te kijken of het CTB nog steeds de openbare stranden onderhoudt. Een woordvoerder van het CTB legt uit dat de stranden niet onder het beheer van het CTB vallen en dat het CTB momenteel geen plannen heeft om de openbare stranden te controleren, te onderhouden en te beheren.