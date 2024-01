Caresse Isings overstijgt persoonlijke pijn en trauma’s in voorstelling ‘Superá’

WILLEMSTAD – In de aula van de Universiteit van Curaçao staat Caresse Isings, een vrouw met een verhaal zo rijk als haar veelzijdige personages. Met haar nieuwe voorstelling Superá (Overstijgen) brengt ze een autobiografisch levensverhaal doorspekt met humor en levenswijsheid.

“Deze keer is de pijn anders,” zegt Isings. Na het succes van haar eerdere shows, waaronder Mama na unda mi tin dolo waarin ze vijf verschillende personages tot leven wekte, keert ze morgenmiddag en -avond terug naar de planken in de aula van de Universiteit van Curaçao.

De veelzijdige Isings, die zowel de regie als de uitvoering voor haar rekening neemt, belooft een show die lichter en minder pijnlijk is dan haar voorgaande werk. Haar reis begon in Mama na unda mi tin dolo, waar ze worstelde met de pijn uit haar jeugd, het misbruik.

“In die voorstelling heb ik veel gesproken over de pijn en wat er in mijn jeugd is gebeurd,” zegt Isings. Deze keer, in Superá, brengt ze de personages mevrouw Roelofsen en Susanita terug, maar met een nieuwe invalshoek.

“Bij het schrijven kwam ik de pijn uit de vorige voorstellingen niet tegen,” vertelt Isings. “Dat bracht mij tot de naam Superá.” Ze benadrukt dat Superá niet alleen een voorstelling is, maar een ervaring die het publiek uitnodigt om samen met haar een innerlijke reis te maken, waarbij inspiratie centraal staat.

In Superá brengt Isings een ode aan haar moeder, de bekende Arubaanse dichtster, vertaalster, regisseuse en actrice Nydia Ecury, en verkent ze de complexiteit van hun relatie. Maar in plaats van stil te staan bij het verleden, kiest Isings voor een positieve benadering. Ze deelt een les in heling, waarbij ze het publiek uitnodigt om even de buitenwereld te vergeten en zich te richten op wat werkelijk belangrijk is.

Met personages als de Nederlandse mevrouw Roelofsen, die diep vanbinnen een afkeer heeft van Antillianen, en de translatina Susanita, die een karaokebar runt, belooft Isings een show vol humor, emotie en authenticiteit. De muzikale ondersteuning van Roselin Bey en Ernesto Paz, samen met een gastoptreden van acteur Gino Cova, maakt ‘Superá’ tot een niet te missen culturele ervaring.

De personages die Isings speelt in Superá zijn niet alleen vermakelijk, maar ook reflecties van maatschappelijke thema’s. Van discriminatie tot gender, van farmaceutische industrie tot zelfliefde. Elke rol is een stukje van het grotere verhaal. “Het is meer dan een voorstelling, het is een deel van nation building,” zegt Isings.

Naast het acteren en performen, speelt muziek een cruciale rol in Superá. “De muzikanten Roselin Bey en Ernesto Paz dragen de voorstelling. Zij brengen de emoties en verhalen tot leven.”

Isings sluit af met een krachtige boodschap: “Superá is meer dan een voorstelling, het is een bevestiging, een affirmatie. Het is het bewijs dat ik groter ben dan mijn pijn, dan mijn verleden.”

De voorstelling, die zowel in het Papiaments als in het Nederlands, Spaans, Sranang en Engels wordt gebracht, biedt een unieke kans om de veelzijdige talenten van Caresse Isings te ervaren. “Superá bevat humor, het is emotioneel en is absoluut geen commerciële trip,” zegt Isings. Met twee voorstellingen op één dag, belooft Superá een middag en avond te worden vol inspiratie, humor en hartverwarmende momenten.