Caribbean Airlines gaat vluchten starten tussen Tobago en Curaçao

WILLEMSTAD – Caribbean Airlines, de regionale luchtvaartmaatschappij van Trinidad en Tobago, gaat twee keer per week vliegen tussen Trinidad en Curaçao. Deze nieuwe dienst, die deel uitmaakt van hun Welcome Home to Paradise-campagne, wordt gedurende de kerstperiode aangeboden om de connectiviteit in de regio te vergroten en de ideale vakantiebestemming voor het seizoen te bieden.

De vluchten vinden elke dinsdag en vrijdag plaatsen en zijn gericht op toeristen die een ontspannen vakantie in het Caribisch gebied willen doorbrengen. Met de komst van het festivalseizoen speelt Caribbean Airlines in op de behoefte aan frequente en toegankelijke reisopties naar deze sfeervolle bestemmingen.

De luchtvaartmaatschappij nodigt reizigers uit om hun vluchten direct via hun kanalen te boeken. Er zullen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op deze dienst, en er is ook gepland om extra vluchten aan de route toe te voegen.

Vluchtschema

De maatschappij vliegt op Curaçao met een Boeing 737 MAX 8 die tussen de 162 en 178 passagiers kan vervoeren. De vluchten vertrekken om 14.40 uur uit Tobago en komen aan op Hato om 16.30 uur.

De terugvluchten van Curaçao naar Tobago vertrekt ook op dezelfde dagen om 17.30 uur van Hato met een aankomsttijd van 19.22 uur op de A.N.R. Robinson International airport van Tobago.

Naast deze nieuwe route heeft Caribbean Airlines ook exclusieve deals aangekondigd voor verschillende vluchten binnen hun netwerk. Recentelijk kondigde de luchtvaartmaatschappij ook de start aan van hun dienst tussen Trinidad en Caracas vanaf 6 december 2023.

Deze nieuwe route zal reizigers soepele reismogelijkheden bieden en draagt bij aan het maken van Caribbean Airlines tot de meest toegankelijke luchtvaartmaatschappij in het Caribisch gebied.