Caribbean Homes Bonaire heet u een –vernieuwd- welkom op ‘dushi’ Bonaire!

Na bijna 4 maanden met zeer gelimiteerd vliegverkeer, zullen de vliegtuigen weer samen met onze flamingo’s boven Bonaire vliegen. Het vliegverkeer zal per 1 juli weer toegestaan worden, hoewel voorlopig gelimiteerd tot 1000 personen per week vanuit een select aantal landen binnen Europa. Daarnaast zal er vliegverkeer zijn tussen onze zuster-eilanden Curaçao, Aruba (mits zij de luchthaven niet openstellen voor USA), Sint-Eustatius en Saba.

Bezoekers vanuit Europa zullen wel een negatieve COVID-19 test dienen te overleggen die maximaal 72 uur voor de vlucht afgenomen moet zijn. Een schriftelijke verklaring hiervan dient op Bonaire overhandigd te worden.

Bonaire is op dit moment nog niet opengesteld voor bezoekers van andere landen. Het eiland heeft ook nog geen tijdsaanduiding gegeven wanneer dat wel te gaan doen. Wat we wel weten is, dat wij ernaar uitzien om onze klanten en vrienden van over de gehele wereld weer op ons ‘dushi’ Bonaire te verwelkomen.

Hoewel veel bestemmingen hard zijn getroffen door het coronavirus, had Bonaire het geluk slechts 2 bevestigde besmettingen te hebben. Er vielen op Bonaire geen doden door het virus. Veel bedrijven zijn tijdelijk gesloten, net als scholen. Vanaf het begin was er onder de bevolking veel bereidheid om sociale afstand te behouden en overal op het eiland veiligheids- en hygiënemaatregelen door te voeren. Scholen en veel bedrijven zijn inmiddels heropend. We hadden het geluk dat een volledige afsluiting nooit nodig is geweest.

Veel mensen gebruikten deze tijd om hun huizen en bedrijven (verder) te bouwen, repareren en te ‘upgraden’. Er is doorgewerkt aan veel grootschalige projectontwikkelingen op het eiland. Bonaire is klaar om u te verwelkomen!

Hoewel bepaalde sectoren van de economie zeker getroffen zijn door het ontbreken van de cruise- en verblijfstoeristen, hebben subsidies (uit Nederland) voor bedrijven en particulieren de financiële klap helpen verzachten. Er is ook veel vindingrijkheid geweest, mensen hebben deze periode gebruikt om naar nieuwe werkzaamheden over te stappen of om oude hobby’s om te zetten in arbeidsmogelijkheden.

Veilig investeren op Bonaire

Velen die op zoek zijn naar stabiele investeringen herkennen de unieke positie en kenmerken van Bonaire als indicatoren om veilig te investeren. Als bijzondere gemeente van Nederland heeft Bonaire het financiële toezicht dat zorgt voor levensvatbaarheid en duurzaamheid op lange termijn, dit is niet haalbaar voor veel andere eilanden. De unieke geografische locatie van Bonaire biedt ook een grote mate van veiligheid. Bonaire bevindt zich buiten het orkaangebied en lijdt niet onder de zware weersomstandigheden die andere gebieden teisteren. Het is een heerlijke plek om te bezoeken en nog een betere om te wonen!

Foto: Casper Douma Photography

Bonaire maakt een enorme verandering en groei door die het eiland transformeert tot een zeer gewilde bestemming.

Caribbean Homes, sinds 2006 actief, heeft de hoogte- en dieptepunten in de markt meegemaakt. Onder leiding van Pieter Groenendal staat een kernteam van goed geïnformeerde en betrouwbare medewerkers klaar om te helpen met elk aspect van eigendom en koop en verkoop van onroerend goed.

Het toegankelijke team biedt veel expertise, opgedaan door jarenlange ervaring met verkoop en het in verkoop nemen. Dit alles, gecombineerd met onze internationale marketing en persoonlijke relaties, maken van Caribbean Homes Bonaire de onmisbare hulpbron voor al uw vastgoedvragen. Van starterswoningen tot luxe eigendommen tot commerciële investeringen, we hebben een onderscheidende portfolio van gepubliceerde en niet-gepubliceerde objecten om aan uw behoeften te voldoen.

Foto: Casper Douma Photography

Of u nu een gezellig vakantiehuis in het centrum van Kralendijk wilt of een uitzonderlijk luxueuze villa aan het water, de medewerkers van Caribbean Homes weten alles over locaties, waarde, woningtypen, prijzen, bouweisen en bestemmingsplannen.

Yellow Garden Project





Dit kleinschalige ontwikkelingsproject biedt 7 percelen, waarvan 6 worden aangeboden met een nieuw te bouwen woning. Elk twee verdiepingen tellend huis heeft 3 slaapkamers, 2 badkamers, een aparte wasruimte en een carport, waarvan de constructie volledig voor u is geregeld; van het voorbereiden van het kavel tot de voltooiing van de woning – u hoeft helemaal niets te doen!

Bonaire for Business

We helpen mensen graag om hun droom op Bonaire te realiseren. Met het groter wordend aantal mensen dat ervoor kiest om Bonaire te bezoeken, er te wonen en te werken, is Bonaire een ideale plek om een ​​nieuw bedrijf op te bouwen of uw bestaande bedrijf te laten groeien.

Het ‘Gerharts-gebouw’ biedt een uitzonderlijke kans om een parel van een gebouw op een perfecte (AA) zichtlocatie in het centrum van Bonaire te bezitten en te ontwikkelen. Maar liefst 2722 M² privé-eigendomsgrond, grenzend aan 3 goed zichtbare straten, betekent dat de commerciële mogelijkheden eindeloos zijn!



Projectanalyse met renderingen door Steen Bouwadvies

Spreek vandaag nog met één van onze verkoopmedewerkers om meer te weten te komen over onze uitgebreide commerciële portfolio. De portfolio met eigenschappen die bij uitstek geschikt zijn voor het starten van uw bedrijf. Of voor bestaande bedrijven die vanaf dag één hun bedrijfsactiviteiten willen continueren. Wij kunnen u begeleiden bij elk aspect van het kopen of verkopen van onroerend goed op Bonaire. Van beslissingen over wanneer en voor welke prijs u een object wilt verkopen tot het vinden van uw geliefde woning of vastgoedbelegging, wij kunnen u bij elke stap begeleiden.

