Caribbean Petroleum Refinery: Venezolaanse olie niet van ons en bedoeld voor betaling schulden

WILLEMSTAD – Caribbean Petroleum Refinery ontkent dat zij sancties van de Amerikaanse regering omzeilt bij de olieoverslagterminal van Bullenbaai. Dat meldt de beoogde nieuwe exploitant van de Isla-raffinaderij op Curaçao.

De berichtgeving van Associated Press als zou de olie in Bullenbaai afkomstig zijn uit Venezuela, is volgens Caribbean Petroleum Refinery onjuist. De ruwe olie van de tanker ‘Çolon’ was een betaling voor een openstaande schuld die Venezuela moet betalen aan een derde partij. Caribbean Petroleum Refinery verhuurde slechts de faciliteiten op Bullenbaai aan die derde partij.

Het is volgens Caribbean Petroleum Refinery belangrijk op te merken dat de huidige sancties die zijn opgelegd aan Venezuela het land niet kan verbieden om zijn schulden aan derden af te betalen met ruwe olie of producten afgeleid van ruwe olie.

De sancties verbieden handel tussen de Bolivariaanse Republiek Venezuela en haar staatsbedrijven aan de ene kant en Amerikaanse entiteiten en hun burgers aan de andere kant, aldus Caribbean Petroleum Refinery.

Bullenbaai

De opslagtanks op Bullenbaai worden gehuurd van overheidsbedrijf Refineria di Kòrsou, die eigenaar is van zowel de raffinaderij als de overslagterminal.

De opslagfaciliteiten op Bullenbaai worden te goeder trouw gehuurd, aldus de maatschappij. In deze rol houdt Caribbean Petroleum Refinery zich niet bezig met de verkoop van ruwe olie of van elk product afgeleid van ruwe olie.

Caribbean Petroleum Refinery zegt dat de ondertekening van een overeenkomst op hoofdlijnen een kwestie van tijd is en dat daarna wordt ingezet op een huurcontract van de olieraffinaderij.