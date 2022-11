Caribbean Petroleum Refinery zegt geen sanctiewetgeving te ontduiken

WILLEMSTAD – Caribbean Petroleum Refinery zegt in een persverklaring dat het geen Venezolaanse olie aangekocht en opgeslagen heeft in de tanks van Bullenbaai. Het net opgerichte bedrijf dat in handen is van twee Venezolanen met Amerikaans paspoort werden beschuldigd daarmee de Amerikaanse sanctiewetgeving te hebben overtreden.

Afgelopen week publiceerde Associated Press een artikel over een shipment van 600.000 vaten olie van de tanker Colon, die het afgelopen jaar uitsluitend tussen de havens in Venezuela pendelde en waarvan de scheepsvolggegevens laten zien dat de tanker twee dagen voor aankomst op Curaçao olie laadde in de haven van Amuay, de thuisbasis van de grootste raffinaderij van Venezuela.

Caribbean Petroleum Refinery noemt de informatie in het artikel onnauwkeurig, ongegrond en gebaseerd op onjuiste documentatie, zonder daarbij de informatie te corrigeren of de herkomst van de olie te onthullen.

Luis Giusti van Caribbean Petroleum Refinery reageerde niet op verzoeken van Associated Press om commentaar te geven, Raul Herrera, de andere eigenaar van CPR zei dat de betrokkenheid van de beoogde opvolger voor exploitatie van de Isla-raffinaderij beperkt was tot het leveren van opslag aan de eigenaar van de olielading, die hij identificeerde als Knob Trading SA, een in Panama geregistreerd bedrijf dat een kantoor in Houston op zijn website vermeldt.