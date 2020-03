Caribisch Denkboek gratis ter beschikking gesteld aan het onderwijs

Willemstad – In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven. Dat kan in het onderwijs goed aan de hand van de verhalen in het Caribisch Denkboek wat gratis ter beschikking wordt gesteld aan het onderwijs.

Leerkrachten en docenten van groep 7 en 8 van het Funderend Onderwijs en de eerste klassen van het VSBO op Curaçao kunnen zich opgeven voor een korte training in de Biblioteka Nashonal Kòrsou en ontvangen zoveel boekjes als nodig voor hun leerlingen. Inschrijven kan via www.stichtingdecultuurkameleon.com of Bureau nascholing.

Ook leerlingen van Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius ontvangen opnieuw het Caribisch Denkboek. Op www.4en5mei.nl is te zien hoe de boekjes op de eilanden verkrijgbaar zijn.

Speciale editie

Voor leerlingen in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden is dit jaar weer de speciale Caribische editie van het 4 en 5 mei Denkboek verkrijgbaar. Het Caribisch Denkboek is een educatieve uitgave van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Voor veel kinderen is het Caribisch Denkboek de eerste kennismaking met de onderwerpen Tweede Wereldoorlog, herdenken, vieren, en leven in (on)vrijheid.

Vrijheid

Kilian Wawoe, bestuurslid van het comité: “Het Nationaal Comité vindt het belangrijk dat alle kinderen in het koninkrijk na leren denken over wat er in de Tweede Wereldoorlog in het Caribisch gebied is gebeurd, over vrijheid en onvrijheid. Steeds minder mensen kennen deze verhalen. Ik hoop dat het Caribisch Denkboek hier verandering in brengt”.

Papiaments

In het Caribisch Denkboek staan o.a. verhalen over de Tweede Wereldoorlog, verzet, vervolging, vluchten, de interneringskampen op Bonaire, de rol van de raffinaderijen op Curaçao en Aruba, George Maduro en Boy Ecury. Ook verschijnen er verschillende filmpjes met getuigenverhalen die te zien zijn op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei https://www.4en5mei.nl/educatie/caribisch-denkboek Het Caribisch Denkboek is beschikbaar in drie talen: Papiaments, Engels en Nederlands.