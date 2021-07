Caribisch en Zuid-Amerikaans routenetwerk KLM op zelfde sterkte als voor coronacrisis

AMSTELVEEN – Het Caribisch en Zuid-Amerikaans routenetwerk van KLM is weer op dezelfde sterkte als voor de coronacrisis. Dat meldt luchtvaartnieuws.nl. Deze zomer wordt net als in 2019 gevlogen naar zeventien bestemmingen, in de winter komen bovendien Trinidad & Tobago en Barbados daar nog bij.

De kleurcode voor de populaire vakantiebestemmingen Aruba, Bonaire en Curaçao is geel en dus zijn reizen naar deze eilanden goed mogelijk. Gedurende het hoogseizoen vertrekken 24 wekelijkse vluchten naar de drie Benedenwindse eilanden. Vorig jaar waren dat er 17 per week.

Bron : Luchtvaartnieuws.nl

