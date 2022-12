Caribisch gebied en Nederland aan de slag om klimaatverandering effectiever aan te pakken

WILLEMSTAD – Tien Caribische landen hebben in Curaçao positief gereageerd op de uitnodiging van Nederland om deel te nemen aan de Champions Group. Dit is een Nederlands initiatief waarin deelnemende landen hun expertise delen om sneller en beter in te kunnen spelen op het veranderende klimaat.

Naast Curaçao zelf toonden ook conferentiegangers Aruba, Sint Maarten, Sint Eustatius, Bonaire en Saba interesse om deel te nemen aan de groep. Naast vertegenwoordigers van de overheid waren bij de conferentie op Curaçao ook regionale ontwikkelingsbanken, regionale netwerken en experts, zoals het KNMI en de Meteo Curaçao aanwezig.

Champions Group

De Champions Group bestaat uit landen en eilanden die voor grote klimaatuitdagingen staan, zoals overstromingen, droogte, zoetwatertekorten of zeespiegelstijging, en daarom relatief veel moeten investeren in adaptatiemaatregelen.

De groep zal de politieke component vormen van het International Panel on Deltas and Coastal Areas (IPDC), dat formeel wordt opgericht tijdens de VN Waterconferentie in maart 2023. Ook financiële en kennisinstellingen kunnen zich aansluiten bij het samenwerkingsverband, zodat samenhang ontstaat tussen de wetenschappelijke, technologische, financiële en politieke aspecten van dit vraagstuk.

Klimaatverandering zorgt voor meer extreme weersomstandigheden en zeespiegelstijging. Dat brengt allerlei water gerelateerde uitdagingen met zich mee. Niet alleen voor Europees en Caribisch Nederland, maar ook voor andere eilanden in het Caribisch gebied.

“In Nederland zijn we druk bezig met het opstellen van klimaatadaptatieplannen. Ik vind dat overstromingsveiligheid overal ter wereld een prioriteit moet zijn. Het is dus essentieel om de krachten te bundelen en kennis te delen”, zegt de Nederlandse minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

Water conferentie

Behalen van doel voor duurzame ontwikkeling op het gebied van water Landen en eilanden kunnen zich tot de VN-waterconferentie in maart aansluiten bij het IPDC.

Deelname maakt het voor hen gemakkelijker om een strategie voor klimaatverandering te ontwikkelen. Eerder hebben Bangladesh, India, Colombia, Egypte en Vietnam toegezegd om zich bij het panel aan te sluiten.

Op de VN Waterconferentie zullen de eerste aanbevelingen over klimaatadaptatie worden gepresenteerd voor verschillende lidstaten. Ook komt het Planbureau voor de Leefomgeving met een rapport over klimaatscenario’s en hoe hierop in te spelen.

De VN Waterconferentie is gericht op het versnellen van het behalen van de Sustainable Development Goal over water. Nederland is samen met Tadzjikistan gastheer van de conferentie.