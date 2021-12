Caribisch Nederland gaan samenwerkingsconvenant aan met Den Haag

DEN HAAG – Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben gisteren een samenwerkingsconvenant getekend met vijf ministeries van de Rijksoverheid.

Afspraak is om voortaan verder samen te werken als het gaat om jongeren tussen de 13 en 23 jaar in Caribisch Nederland. Zoals op het gebied van huisvesting, vrije tijd, armoedebestrijding, huiselijk geweld, kindermishandeling en onderwijs en arbeid. De samenwerking is het gevolg van een rapport van de Ombudsman en de Kinderombudsman, die stelt dat het in het Koninkrijk uitmaakt waar je wieg staat.

