Caribische eilanden omarmen nieuwe traditie: Freedom Meals

WILLEMSTAD – Op 5 mei vond een bijzondere traditie plaats op de Caribische eilanden: de Freedom Meals. Dit jaar werden er maar liefst 51 gezamenlijke maaltijden georganiseerd, bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Het idee achter de Freedom Meals is dat gasten tijdens het eten met elkaar in gesprek gaan over thema’s als vrijheid en onvrijheid.

Anja van Bergen, motor achter de organisatie van de Caribische Freedom Meals, is trots op het succes. “Gelukkig lopen veel mensen op de eilanden warm voor dit idee en kregen we meteen enthousiaste medewerking uit allerlei verschillende hoeken. Ieder eiland heeft een eigen kwartiermaker maar daarnaast meldden zich meteen vele enthousiaste vrijwilligers om een Freedom Meal te organiseren. Iedereen op een unieke eigen manier.”

Op Saba kregen schoolkinderen een Freedom Meal aangeboden in de plaatselijke restaurants. Het was een samenwerking tussen de horeca en de scholen. “Natuurlijk lagen daar ook dialoogkaarten op tafel en zo gingen op Saba 180 kinderen in gesprek over vrijheid”, aldus Anton Hermans, kwartiermaker op Saba.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei zorgde samen met de organisatie van Freedom Meals voor randvoorwaarden, zoals dialoogkaarten om richting te geven aan het gesprek. “Dat werkt heel goed. Eén van de vragen is bijvoorbeeld: ‘Als jij de baas van de wereld zou zijn wat zou je dan veranderen?’ Aan dezelfde tafel werd hierover soms in drie talen levendig gediscussieerd. Door te praten over vrijheid komen mensen met elkaar in contact. Soms zijn er ontmoetingen met mensen elkaar die anders niet zo snel zouden tegenkomen”, aldus Van Bergen.

Speciaal

Er werden meer dan 500 Freedom Meals georganiseerd in het hele Koninkrijk, inclusief Nederland. “Het gevoel dat we samen op dezelfde dag met iedereen binnen het Koninkrijk Nederland aan tafel gaan en praten over dit belangrijke thema is extra speciaal. Het is een momentum wat je allemaal op dezelfde dag beleeft en dat is mooi. Het geeft het gevoel deel uit te maken van iets groters”, aldus Van Bergen.

Haar droom voor de toekomst? “Ik hoop dat we ook nog kunnen aansluiten bij de traditie van de bevrijdingsfestivals en dat we de Freedom Meals op den duur kunnen afsluiten met een prachtig groot concert waar het beroemde we’ll meet again ook kan klinken.”

De Freedom Meals lijken een nieuwe Caribische traditie te worden waar steeds meer mensen warm voor lopen.