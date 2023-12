Caribische geopolitiek bepaalt toekomst Isla-raffinaderij van Curaçao

WILLEMSTAD – In oktober 2023 ondertekende Curaçao een Memorandum of Understanding (MOU) om de al langer inactieve Isla-raffinaderij te heropenen met Oryx Petroleum, dat gedeeltelijk eigendom is van het staatsinvesteringsfonds van Qatar. Hoewel de deal nog niet rond is, trekt de langdurige odyssee rond de reactivering van de raffinaderij van Curaçao het Nederlands-Caribische eiland mee in een ingewikkelde matrix van geopolitiek tussen de Verenigde Staten, Nederland, China en Venezuela.

Olie heeft een lange geschiedenis op Curaçao, die verbonden is met de ontwikkeling van de Venezolaanse olie-industrie in het begin van de 20e eeuw . Hoewel Venezuela over enorme hoeveelheden olie beschikte, ontbrak het aan raffinaderijen. Het Maracaibo-meer was toen te ondiep voor diepzeescheepvaart, en andere kusthavens waren over het algemeen onbeschermd tegen de stevige wind die het grootste deel van het jaar aanwezig was.

Gelukkig voor Curaçao beschikte het land over een uitstekende en beschermde diepwaterhaven, lag het vlakbij, kende het politieke stabiliteit en bood het een gemakkelijke locatie van waaruit geraffineerde olie naar de Verenigde Staten en Europa kon worden getransporteerd. In 1918 bouwde Royal Dutch Shell de raffinaderij op het schiereiland Isla, waar deze nu nog steeds staat.

Geopolitieke kaart

De opkomst van Curaçao als onderdeel van het grotere Venezolaanse oliecomplex zette het eiland op de geopolitieke kaart, wat duidelijk werd in de Tweede Wereldoorlog. Toen Nederland in 1940 werd overspoeld door nazi-Duitsland, verplaatste Royal Dutch Shell haar hoofdkantoor naar Curaçao en schoot de vraag naar vliegtuigbrandstof omhoog, wat het eiland ten goede kwam. Dit bracht ook de Tweede Wereldoorlog en Duitse U-boten naar de wateren rond Curaçao, die werden tegengehouden door de Nederlandse marine en Amerikaanse en Britse troepen.

Olieraffinage bleef gedurende het grootste deel van de 20e eeuw belangrijk voor de economie van Curaçao. Maar het werd steeds meer overschaduwd door de ontwikkeling van de financiële en toeristische sector van het eiland. Bovendien verminderde de concurrentie van andere raffinaderijen (waarvan sommige in Venezuela werden gebouwd) het belang van de Isla-raffinaderij. In 1985 verkocht Royal Dutch Shell de raffinaderij voor één symbolische gulden aan de regering van Curaçao.

Hoewel Curaçao nu eigenaar was van de raffinaderij, ontbrak het aan het geschoolde personeel om deze te onderhouden en erfde de verantwoordelijkheid voor de milieuproblemen van de faciliteit . De oplossing was het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA, dat werd gecontracteerd als exploitant van de faciliteit met een huurcontract van 35 jaar .

Chinees

De afgelopen jaren was de Curaçaose raffinaderij belangrijk voor de Venezolaanse olie-economie – de Venezolaanse raffinaderijen van PdVSA waren vaak onbetrouwbaar – en compenseerde de tekorten aan benzine en diesel. Dit was van groot belang voor de Chinees-Venezolaanse betrekkingen, aangezien Venezuela afhankelijk is van de olie van Curaçao om te voldoen aan de olie-voor-leningenovereenkomsten die het met zijn Aziatische financier had gesloten.

In 2018 stortte deze driehoeksverhouding in elkaar toen de Venezolaanse export van ruwe olie naar Curaçao werd stopgezet, als gevolg van de langdurige daling van de PdVSA als gevolg van de ineenstorting van de internationale olieprijzen in 2014, het vertrek van geschoolde arbeiders en managers en het gebruik van de winsten van het bedrijf als geldautomaat voor sociale programma’s zonder te herinvesteren in het bedrijf, en Amerikaanse sancties op de olieverkoop. Het exploitatieakkoord van Curaçao met PdVSA eindigde in 2019, waardoor de raffinaderij stil kwam te liggen en verder in verval raakte.

Multidisciplinairteam

Zelfs voordat het akkoord van PDVSA eindigde, was Curaçao actief op zoek naar nieuwe raffinaderijpartners. In 2013 richtte het parlement van de eilandstaat een multidisciplinairteam onder leiding van Werner Wiels op, belast met het vinden van nieuwe partners. ook kwam er een herontwikkelingscommissie, die de mogelijkheden voor herontwikkeling van het pand rond de haven van Willemstad bekeek.

De tweede commissie paste bij de groeiende bezorgdheid over klimaatverandering en vervuiling. Er is inderdaad lokaal verzet geweest tegen het in stand houden van de raffinaderij, waarbij aanhoudende klachten en verschillende rechtszaken waarin de industriële uitstoot wordt aangeklaagd, gezondheidsproblemen veroorzaken.

Toch lijkt de regering van Curaçao er de voorkeur aan te geven de raffinaderij te heropenen. De prikkels om dit te doen zijn onder meer het scheppen van banen, het verhogen van de belastinginkomsten en het uitstellen van de grote kosten van een eventuele toekomstige ontmanteling van het raffinaderijcomplex.

Dit is zelfs nog belangrijker geworden gezien de klappen voor de economie als gevolg van de Covid-19-pandemie en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Bovendien is er waarschijnlijk de berekening dat de wereldeconomie, ondanks de grote energietransitie, nog steeds olie nodig zal hebben om de groei te stimuleren en de elektrificatie-inspanningen aan te drijven.

Even belangrijk is dat de versoepeling van de Amerikaanse sancties op de verkoop van Venezolaanse ruwe olie in ruil voor vrije en eerlijke verkiezingen in 2024 de vooruitzichten voor Curaçao doet herleven om zijn mondiale energierol te hervatten.

Ingewikkeld web

Helaas is de geschiedenis van Curaçao van het screenen van bedrijven op het heropenen van de raffinaderij niet inspirerend geweest. Er bestaat inderdaad een ingewikkeld web van geopolitiek rond China en Venezuela. Chinese bedrijven hadden eerder aangegeven interesse te hebben in de raffinaderij, waaronder Guangdong Zhenrong Energy (GZE) Company in 2016.

Gezien het belang van Venezuela als olie-exporteur naar China, was er discussie over een project ter waarde van 3,5 miljard dollar om de raffinaderij te upgraden, dat gedeeltelijk gefinancierd zou worden uit de Chinese Ontwikkelingsbank.

De deal strandde echter vanwege een gebrek aan transparantie en openbaarmaking in de gesprekken tussen het multidisciplinairteam en GZE. Zoals Alex Rosaria, een freelance consultant actief in Azië en de Stille Oceaan en voormalig lid van de Curaçaose Staten, uitlegde : “Na maanden van reizen en gesprekken door vertegenwoordigers van het multidisciplinairteam, die niet met het parlement werden gedeeld, werd er een MOU opgesteld met GZE getekend voor de bouw en exploitatie van een raffinaderij op Curaçao. Het MOU werd een paar dagen vóór de parlementsverkiezingen in oktober 2016 ondertekend zonder enige bekende selectiecriteria of proces.”

Rosaria gaf ook aan dat drie andere factoren ertoe hebben bijgedragen dat de deal mislukte. Al snel werd bekend dat GZE nooit een raffinaderij had gebouwd of geëxploiteerd, dat het uit Myanmar was gezet wegens niet-naleving en beschuldigingen van mensenrechtenschendingen, en dat het Chinese bedrijf zichzelf financieel verkeerd voorstelde en niet in staat was zo’n groot project op zich te nemen. GZE is in 2017 voor 3,1 miljard dollar aan bankleningen in gebreke gebleven.

Strategische troef

Het was in deze context dat Oryx Petroleum op het toneel verscheen. Het bedrijf werd in de Curacao.nu beschreven als ‘een particulier bedrijf met ruime ervaring in de olie- en gassector en de duurzame energie sector.’ De registratie ervan in Hong Kong leidde aanvankelijk tot bezorgdheid dat het bedrijf een mogelijk dekmantel zou zijn voor een Chinees staatsbedrijf, waarbij Sinopec als een mogelijkheid werd beschouwd vanwege de drang van het bedrijf om overzeese raffinaderijactiva te verwerven.

De geopolitieke bezorgdheid over China nam af toen uit informatie bleek dat Qatar de speler achter Oryx Petroleum was. Niettemin weerspiegelt de betrokkenheid van Qatar een andere geopolitieke ontwikkeling: de groeiende betrokkenheid van Golfstaten in het olie- en gasproducerende zuidelijke Caribische gebied, met name Guyana. De gespeculeerd motivatie van Qatar is om de Curaçaose raffinaderij te behouden als een strategische troef voor een verwachte hervatting van de Venezolaanse oliestromen naar de internationale markten .

Veiligheidsfocus

De energieactiva van Curaçao blijven een potentiële geo-economische waarde voor Venezuela en kunnen nog steeds Chinese bedrijven aantrekken die de energievoorzieningsketens willen veiligstellen, waaronder raffinaderijen. Dit baart zorgen voor het Koninkrijk der Nederlanden, waar Curaçao opereert in een gedeeld constitutioneel systeem.

In dit systeem heeft Curaçao een grote autonomie, maar uiteindelijk worden buitenlandse zaken aan Nederland overgelaten. De betrekkingen tussen Nederland en China zijn ijziger geworden nu de Nederlandse zorgen zijn toegenomen over de vaak agressieve houding van de Volksrepubliek , vooral als het gaat om haar economisch staatsmanschap in Europa en het Caribisch gebied.

Bovendien kan groene politiek een rol spelen. Rosaria merkte op dat verschillende potentiële deals met Motiva/Aramco, Klesh Group en de Taiwanese Chinese Petroleum Corporation mislukten, waarbij een voormalige premier van Curaçao (Ben Whiteman, red.) ‘geloofde dat een ‘elite’ op Curaçao en Nederland grote invloed uitoefent op Willemstad om de oliemaatschappijen te sluiten. Om dat te bereiken wordt bewust gekozen voor een slechte kandidaat.’

Als de Oryx-deal mislukt, waardoor misschien een nieuw Chinees bod mogelijk wordt, zal het eiland een veiligheidsfocus zijn voor de VS en Nederland. Als de deal doorgaat, kan Curaçao onder vuur komen te liggen omdat het bijdraagt ​​aan de stijgende koolstofniveaus.

En veel hangt af van wat er in Venezuela gebeurt: zullen er vrije verkiezingen zijn die de oliestroom mogelijk maken? Zal de regering-Biden de sancties opnieuw aanscherpen als reactie op vervalste verkiezingen? En zal Venezuela proberen Guyana binnen te vallen?

Bovendien, als de deal mislukt, gaat Curaçao dan richting een permanente sluiting van de raffinaderij en ontwikkeling van zijn gebied, wat de vraag doet rijzen wie er gaat investeren? Last but not least: hoe zouden de VS reageren op een Chinese poging om een ​​raffinaderij in het Caribisch gebied te verwerven? Raffinaderij of geen raffinaderij, er is voor Curaçao geen ontkomen aan de geopolitiek.

—

Dit artikel van Scott B. MacDonald verscheen eerder in het Engels op de website van The Globalamericans.org en is door de redactie van Curacao.nu aangepast ten behoeve van het Curaçaose en Nederlandse lezerspubliek.

De auteur is hoofdeconoom bij Smith’s Research & Gradings, Research Fellow bij Global Americans en medeoprichter van het Caribbean Policy Consortium. Zijn nieuwste boek, The New Cold War, China and the Caribbean , is onlangs gepubliceerd door Palgrave Macmillan. De auteur wil Alex Rosaria bedanken voor zijn inzichten en opmerkingen.