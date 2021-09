Caribische gevaccineerden moeten voor vaccinatiebewijs naar Utrecht

WILLEMSTAD – Voor een Nederlands vaccinatiebewijs moeten mensen die buiten Europees Nederland zijn gevaccineerd naar Utrecht, volgens het Antilliaans Dagblad. Dat geldt ook voor Caribische gevaccineerden.

Kamerleden Jan Paternotte (D66) en Aukje de Vries (VVD) maken zich zorgen over deze ‘buitenlandse’ gevaccineerden nu er vanaf zaterdag 25 september in de horeca en de cultuursector in Nederland om een coronatoegangsbewijs zal worden gevraagd.

In het algemeen willen de vragenstellers ook weten wat iemand moet doen die niet naar Utrecht kan komen en of het niet te druk gaat worden door de regel dat er vrijwel overal een coronatoegangsbewijs getoond moet worden. Ze stellen zelf voor bijvoorbeeld op Schiphol een extra locatie te vestigen.

