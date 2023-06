Caribische jongeren uitgenodigd voor ‘Youth Cyber Safety bootcamp’ 

WILLEMSTAD – ‘Youth Cyber Safety Bootcamp’, een initiatief van het technologiebedrijf Mobeus, Blue NAP Americas (BNA) en het ‘White Hat Technology Project’ uit Sint-Lucia, nodigt Caribische jongeren uit om deel te nemen aan hun jaarlijkse evenement.

Dit bootcamp, dat van 23 tot 25 augustus 2023 online wordt gehouden, biedt jongeren van 16 tot 35 jaar de kans om inzicht te krijgen in de nieuwste ontwikkelingen in de technologische wereld, waaronder cyberbeveiliging en kunstmatige intelligentie.

Het doel van het bootcamp is om de jongeren voor te bereiden op de uitdagingen van het nieuwe competitieve tijdperk, door hen vaardigheden en kennis bij te brengen die hen in staat stellen om voorop te lopen in het gebruik en begrip van technologie.

Volgens Richie Etwaru, mede-oprichter en Chief Creative Officer van Mobeus, biedt dit evenement een “ongeziene kans voor het Caribisch gebied om terrein te winnen op andere regio’s.”

Training

Deelnemers zullen worden geïntroduceerd aan ‘Airglass’, een innovatief technologieplatform dat vergelijkbaar is met Apple’s ‘Vision Pro’-systeem, maar dat een nog eenvoudigere ervaring biedt voor gebruikers om te verbinden, delen en samenwerken met anderen.

Bovendien zullen zij training ontvangen in het gebied van cryptovaluta en datacenterdiensten, dankzij de inzet van middelen door Blue NAP Americas op Curaçao.

Het bootcamp zal niet alleen bijdragen aan het opbouwen van een sterke technologische basis voor de Caribische jeugd, maar ook aan het creëren van nieuwe samenwerkingsverbanden en netwerken.

In het verleden heeft het evenement al samengewerkt met gerenommeerde bedrijven zoals Google, Bitlyft, Dutch Datacenter Association, Fortinet, Azure, VMWARE, VEEAM, Checkpoint en EPI.

De registratie voor het ‘Youth Cyber Safety Bootcamp’ is nu geopend via de White Hat Registration website (relocateslu.com). De organisatoren moedigen alle geïnteresseerde jongeren uit het Caribisch gebied aan om deel te nemen en de toekomst van kunstmatige intelligentie te omarmen.