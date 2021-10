Caribische luchthavens willen vluchten tussen de eilanden een impuls geven

7 Gedeeld

ORANJESTAD – Het aantal reizigers tussen Aruba en Curaçao nam in de periode van tien jaar tot 2019 met tachtig procent af. Daarmee zit het vliegverkeer tussen de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk al jaren in het slop. De luchthavens, verenigd in de Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA), willen het intereilandelijk vliegverkeer een impuls geven.

De vluchten tussen de eilanden onderling zijn heel belangrijk, zegt Joost Meijs, CEO van Aruba Airport Authority, in de oktober-uitgave van Luchtvaartnieuws Magazine. “Want de sociale en economische netwerken van de bevolking en de bedrijven zijn over de eilanden verspreid.”

Maar diverse regionale luchtvaartmaatschappijen, zoals InselAir en DAE Express, hebben in de afgelopen jaren het loodje gelegd. Kleine lokale spelers als EZ Air en Winair zijn als enige overgebleven. Het gebrek aan aanbieders zorgt ervoor dat de prijzen de pan uit rijzen. “Een retourtje van Aruba naar Curaçao kost al gauw 300 dollar.” In sommige gevallen lopen de prijzen op tot 400 dollar.

Vliegende buurtbusjes

Meijs pleit voor het regelen van de luchtvaart tussen de eilanden volgens het openbaar vervoer-principe. “Wat voorop moet staan is niet het maximaliseren van de ticketprijs, maar de bereikbaarheid van de eilanden, collectiviteit en de betaalbaarheid moeten centraal staan.” Dit principe kan volgens Meijs met kleine vliegtuigen in de rol van ‘vliegende buurtbusjes’ worden ingevuld.

“Het is geen nieuw onderwerp hoor, maar we hebben het als DCCA opnieuw op de agenda gezet. Er wordt al jaren over gesproken, maar niemand doet wat. Wij willen als DCCA kijken of wij de partij kunnen zijn die het initiatief neemt en hulp gaat zoeken bij lokale overheden voor het bepalen van de spelregels zodat er luchtvaartmaatschappij en investeerders gezocht kunnen worden.”

Elektrische vliegtuigen

Binnenkort gaat de DCCA het gesprek aan met de bestaande airlines om deze visie te bespreken en hun ideeën te horen. “Het gaat erom om de eilanden vanuit het publieke belang beter met elkaar te verbinden.” Als het kan met elektrische vliegtuigen, mogelijk al over vijf jaar. “Zo niet, dan kan het ook met traditionele vliegtuigen starten.”

De DCCA is nu bezig met de business case en het doorrekenen van de haalbaarheid van het plan. “Wat dat plan is? Hoogfrequent vliegen tussen de eilanden bij een ticketprijs van maximaal honderd dollar. Als dat uit kan, heb je helemaal geen subsidies nodig. Als het niet uit kan, dan moet je de discussie aangaan met partijen die willen bijbetalen.”

Bron: luchtvaartnieuws.nl

