Caribische militairen ronden opleiding succesvol af

foto: archief

Afgelopen vrijdag hebben 28 militairen hun opleiding met succes afgerond. De ARUMIL heeft er nu negen nieuwe collega’s bij, de CURMIL negentien. De opleiding is een basisopleiding die elf maanden duurt.



Traditiegetrouw wordt de opleiding afgesloten met een eindmars van 25 kilometer en een binnenkomst in Fort Amsterdam. Die ging nu niet door vanwege Corona. In plaats daarvan eindigde de mars in de kazerne in besloten kring, zonder familie.