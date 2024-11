Economie Caribische vrijhandelszones richten zich op innovatie en duurzaamheid Dick Drayer 13-11-2024 - 2 minuten leestijd

Tijdens de 27e Ibero-Amerikaanse Vrijhandelszonen Conferentie, die vandaag tot en met 15 november plaatsvindt in het Renaissance Wind Creek Curaçao Resort, staat de toekomst van vrijhandelszones in het Caribisch gebied centraal. Het evenement, georganiseerd door Curinde in samenwerking met de Free Trade Zones Association of the Americas (AZFA), legt bijzondere nadruk op de rol van innovatie, talentontwikkeling en duurzaamheid als cruciale elementen voor de versterking van de Caribische economie.

Met vertegenwoordigers van overheden, investeerders, en bedrijven uit de vrijhandelssector, biedt de conferentie een platform voor de uitwisseling van inzichten over hoe geavanceerde technologieën en lokaal talent de groei en concurrentiekracht van vrijhandelszones in de regio kunnen bevorderen. Dit is vooral van belang voor het Caribisch gebied, waar de ontwikkeling van een veerkrachtige economie essentieel is om in te spelen op wereldwijde economische veranderingen. Innovatie wordt gezien als een sleutel tot efficiëntie en als middel om de Caribische regio beter te positioneren in de internationale markt.

Duurzaamheid

Naast innovatie staat ook duurzaamheid hoog op de agenda voor de Caribische vrijhandelszones. Best practices worden gedeeld op het gebied van verantwoord ondernemen en milieuvriendelijke ontwikkelingen, die bijdragen aan een toekomstbestendige economie. Door samen te werken en ervaringen uit te wisselen, kunnen de Caribische eilanden hun handelsnetwerken versterken en gezamenlijk een stabieler en duurzamer economisch klimaat creëren. Dit wordt beschouwd als essentieel om economische schokken op te vangen en nieuwe investeringsmogelijkheden aan te trekken in de regio.

Toekomstige rol

AZFA, de leidende organisatie voor vrijhandelszones in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, speelt een belangrijke rol in deze transformatie. Met ruim 600 aangesloten vrijhandelszones en meer dan 10.000 bedrijven in 23 landen, zet AZFA zich in om haar leden te ondersteunen met strategische samenwerkingen en toegang tot waardevolle netwerken. Onder leiding van Eerste Vicepresident Claudia Pellerano en Executive Director Julio Rodríguez werkt AZFA aan initiatieven die de Caribische vrijhandelszones positioneren als toekomstbestendige en duurzame economische spelers in het globale handelslandschap.

