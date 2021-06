Carlson Manuel wordt de nieuwe gevolmachtigde minister voor Curaçao in Den Haag

Foto – Carlson Manuel

DEN HAAG – Carlson Manuel wordt de nieuwe gevolmachtigde minister in Den Haag. De zoon van Radio Direct-verslaggever Cali Manuel is op dit moment muziek- en zangdocent.

Hij studeerde aan Codarts Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam. Manuel heeft ook een bachelor in informatietechnologie, gehaald aan de Hogeschool in Rotterdam en hij heeft een mbo-diploma Management Information Systems. Hij stond op plek 15 van de MFK-lijst tijdens de verkiezingen van 19 maart.

